Infiltrazioni mafiose, il prefetto: «Nel 2024 bloccato un cantiere al mese con le interdittive»

Maria Rosaria Laganà conferma la presenza di legami con i clan. «Attenzione agli appalti»

L'ingresso della Direzione investigativa antimafia - © www.giornaledibrescia.it

Dall’inizio dell’anno la Prefettura di Brescia ha emesso tre interdittive antimafia, due per camorra e una per ‘ndrangheta. È quindi certificato il tentativo della criminalità organizzata di infiltrarsi nell’economia pulita della nostra provincia, attraverso gli appalti pubblici o chiedendo l’inserimento di un’azienda nella «white list», l’elenco di imprese certificate cui la Pubblica amministrazione attinge per l’affidamento di lavori esenti da gare d’appalto. Nel Bresciano, purtroppo, questa n