Infarto in azienda: donna di 46 anni salvata dai colleghi

I lavoratori della Givi di Barbariga l’hanno rianimata con il defibrillatore automatico, prima di chiamare i soccorsi

L'elisoccorso - Foto © www.giornaledibrescia.it

È successo tutto in un secondo. Il malore improvviso in una donna giovane, i colleghi formati per situazioni di questo tipo che senza perdere tempo avviano le procedure salvavita e l’intervento di automedica ed elisoccorso che hanno chiuso il cerchio e permesso di salvarle la vita. Il malore La catena del soccorso ha funzionato ieri pomeriggio alla Givi di Barbariga dove una donna di 46 anni ha avuto solo il tempo di dire ai colleghi «non sto bene» prima di perdere i sensi ed accasciarsi a terra