Incosciente su una panchina, una passante lo nota e gli salva la vita

Roberto Manieri
La donna, un’educatrice che stava passando per via Milano con un paziente, si è resa conto della gravità della situazione e ha avviato le manovre di rianimazione
Due poliziotti in via Milano - © www.giornaledibrescia.it
La prontezza di riflessi e la preparazione di un'educatrice, oltre all’iniziativa immediata di avviare un massaggio cardiaco ad un quarantenne trovato riverso su una panchina di via Milano, ha permesso di salvargli la vita. L'uomo era infatti svenuto a causa di un malore che ne aveva provocato l'arresto cardiaco.

La donna, che stava transitando con un paziente nei pressi del parco, si è accorta della gravità della circostanza e ha avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare sino all'arrivo dei un'ambulanza del 118. La prontezza di riflessi della donna ha permesso all'uomo di limitare i danni cerebrali ed è poi stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Civile.

Sul posto in assistenza all'ambulanza anche una pattuglia delle Volanti della Questura. Agli agenti non è toccato un compito specifico, ma le indagini sul fatto delle presenza della persona priva di conoscenza in strada. Fattore poi ricondotto a una causa naturale legata appunto al malore e magari anche al freddo pungente del pomeriggio.

Argomenti
via Milanoarresto cardiacoBrescia
  3. Ricarica la pagina se necessario