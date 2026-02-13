Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Verolavecchia, auto contro camion: tra i feriti due bambini piccoli

Francesco Venturini
Lo scontro sulla Provinciale 11: alla guida della vettura, su cui viaggiavano i bimbi, una donna anche lei rimasta ferita
Loading video...
Incidente a Verolanuova, feriti due bambini
AA

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi sulla Provinciale 11 a Verolavecchia. Un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente nei pressi dell'incrocio con via Caduti della Loggia. Sulla vettura viaggiava una donna con una bambina di quattro anni e un bambino di cinque. Per loro sulle prime si sono temute conseguenze drammatiche ma per fortuna il rapido intervento dei soccorso, con l'elicottero decollato da Milano, ha permesso di accertare condizioni meno gravi.

Lungo e complesso il lavoro dei Vigili del fuoco per estrarli dalla carcassa della vettura. La donna è stata trasferita in elicottero a Bergamo mentre i bambini al pediatrico del Civile.

  • L'auto su cui viaggiavano una donna e due bambini - © www.giornaledibrescia.it
  • L'auto su cui viaggiavano una donna e due bambini - © www.giornaledibrescia.it
  • L'auto su cui viaggiavano una donna e due bambini - © www.giornaledibrescia.it
  • L'auto su cui viaggiavano una donna e due bambini - © www.giornaledibrescia.it

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incidente stradaleVerolavecchia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario