Verolavecchia, auto contro camion: tra i feriti due bambini piccoli

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi sulla Provinciale 11 a Verolavecchia. Un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente nei pressi dell'incrocio con via Caduti della Loggia. Sulla vettura viaggiava una donna con una bambina di quattro anni e un bambino di cinque. Per loro sulle prime si sono temute conseguenze drammatiche ma per fortuna il rapido intervento dei soccorso, con l'elicottero decollato da Milano, ha permesso di accertare condizioni meno gravi.

Lungo e complesso il lavoro dei Vigili del fuoco per estrarli dalla carcassa della vettura. La donna è stata trasferita in elicottero a Bergamo mentre i bambini al pediatrico del Civile.