Incidente tra auto e moto a Salò, 26enne in ospedale con l’elisoccorso

È stato trasportato in ospedale a bordo dell’elisoccorso il motociclista di 26 anni che oggi pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Salò, nel centro del paese, lungo viale Marco Enrico Bossi.

In un primo momento le condizioni del giovane sembravano decisamente più preoccupanti, ma non sarebbe in pericolo di vita: è stato trasportato al Civile di Brescia in codice giallo.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dagli agenti della Polizia locale, intervenuti sul posto insieme ai soccorritori, l’auto sarebbe uscita da una via secondaria e non sarebbe riuscita a evitare l’impatto con la moto. La dinamica esatta del sinistro, però, è ancora al vaglio della Locale.