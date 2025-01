Incidente sul lavoro nel Cremonese: muore imprenditore di Roccafranca

Attorno alle 14.30 di oggi, mercoledì 8, un imprenditore di Roccafranca è morto a causa di un incidente sul lavoro a Trescore Cremasco: a perdere la vita Carmelo Longhitano, 51enne titolare della Edil Cm.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo è caduto da un’altezza di circa 5 metri mentre stava lavorando sul tetto della carrozzeria Nichetti e Pertusi nel Cremonese. L’imprenditore non è morto sul colpo, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: il personale sanitario giunto sul posto ha cercato di rianimarlo, ma per l’imprenditore non c’è stato nulla da fare.