Incidente sul lavoro a Cologne, un operaio 46enne è rimasto ferito

Un operaio di 46 anni è rimasto ferito stamattina in una fabbrica di ingranaggi di Cologne a seguito di un incidente sul lavoro.

Nell’azienda sono intervenuti i tecnici della Ats per ricostruire la dinamica dell’infortunio che nonostante un primo intervento di soccorso in codice rosso è stato poi mutato in giallo.

L’operaio è stato ferito dalla caduta di una cassa contenente componenti meccaniche trasportata da un muletto. Sarebbe stato colpito al capo.

Il ferito è stato trasferito in ospedale in elisoccorso. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Chiari. Non sarebbe in pericolo di vita.