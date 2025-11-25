Perde il controllo della Maserati e sfonda una fioriera a Brescia
L’incidente è avvenuto in viale Duca d’Aosta, provocando disagi e rallentamenti
- L'incidente in viale Duca d'Aosta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Ha perso il controllo della sua Maserati in un tamponamento a catena nel traffico caotico delle ore di punta del mattino, ed è finito dentro una fioriera che ha sfondato davanti ad una vetrina di una banca.
È quanto è accaduto stamattina verso le 9 in viale Duca d’Aosta, a Brescia. L’incidente ha destato curiosità anche per il tipo di vettura coinvolta e per la dinamica. Notevoli le ricadute sul traffico, con molti veicoli incolonnati nei rallentamenti.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
