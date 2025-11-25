Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Perde il controllo della Maserati e sfonda una fioriera a Brescia

Roberto Manieri
L’incidente è avvenuto in viale Duca d’Aosta, provocando disagi e rallentamenti
  • L'incidente in viale Duca d'Aosta
    L'incidente in viale Duca d'Aosta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente in viale Duca d'Aosta
    L'incidente in viale Duca d'Aosta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente in viale Duca d'Aosta
    L'incidente in viale Duca d'Aosta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente in viale Duca d'Aosta
    L'incidente in viale Duca d'Aosta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente in viale Duca d'Aosta
    L'incidente in viale Duca d'Aosta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente in viale Duca d'Aosta
    L'incidente in viale Duca d'Aosta - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Ha perso il controllo della sua Maserati in un tamponamento a catena nel traffico caotico delle ore di punta del mattino, ed è finito dentro una fioriera che ha sfondato davanti ad una vetrina di una banca.

È quanto è accaduto stamattina verso le 9 in viale Duca d’Aosta, a Brescia. L’incidente ha destato curiosità anche per il tipo di vettura coinvolta e per la dinamica. Notevoli le ricadute sul traffico, con molti veicoli incolonnati nei rallentamenti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incidente stradaleMaseratifiorieraBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario