Incidente tra Nave e Caino: traffico in tilt per oltre un’ora

Mattinata di passione lungo la Sp 237 del Caffaro, nel tratto che collega Nave a Caino. Un incidente tra due auto, all’altezza della cartiera, ha provocato lunghe code. Traffico paralizzato e importanti disagi per gli automobilisti per circa un’ora e dieci minuti.

Le persone coinvolte sono un uomo di 30 anni e uno di 63: entrambi, a quanto emerge, non sono in gravi condizioni. Sul posto un’ambulanza e la Polizia locale di Nave. Dopo i rilievi la strada è stata riaperta, e la circolazione sta lentamente tornando alla normalità.