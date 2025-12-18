Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Incidente tra Nave e Caino: traffico in tilt per oltre un’ora

Nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte, ma lo scontro sulla Sp 237 ha avuto importanti ripercussioni sulla circolazione in quel tratto
Le code sulla Sp 237 - © www.giornaledibrescia.it
Le code sulla Sp 237 - © www.giornaledibrescia.it
AA

Mattinata di passione lungo la Sp 237 del Caffaro, nel tratto che collega Nave a Caino. Un incidente tra due auto, all’altezza della cartiera, ha provocato lunghe code. Traffico paralizzato e importanti disagi per gli automobilisti per circa un’ora e dieci minuti.

Le persone coinvolte sono un uomo di 30 anni e uno di 63: entrambi, a quanto emerge, non sono in gravi condizioni. Sul posto un’ambulanza e la Polizia locale di Nave. Dopo i rilievi la strada è stata riaperta, e la circolazione sta lentamente tornando alla normalità.

  • L'incidente sulla Sp 237
    L'incidente sulla Sp 237 - © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente sulla Sp 237
    L'incidente sulla Sp 237 - © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente sulla Sp 237
    L'incidente sulla Sp 237 - © www.giornaledibrescia.it

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incidentetrafficocodeCainoNave
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario