Incidente tra Nave e Caino: traffico in tilt per oltre un’ora
Nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte, ma lo scontro sulla Sp 237 ha avuto importanti ripercussioni sulla circolazione in quel tratto
Le code sulla Sp 237 - © www.giornaledibrescia.it
AA
Mattinata di passione lungo la Sp 237 del Caffaro, nel tratto che collega Nave a Caino. Un incidente tra due auto, all’altezza della cartiera, ha provocato lunghe code. Traffico paralizzato e importanti disagi per gli automobilisti per circa un’ora e dieci minuti.
Le persone coinvolte sono un uomo di 30 anni e uno di 63: entrambi, a quanto emerge, non sono in gravi condizioni. Sul posto un’ambulanza e la Polizia locale di Nave. Dopo i rilievi la strada è stata riaperta, e la circolazione sta lentamente tornando alla normalità.
- L'incidente sulla Sp 237 - © www.giornaledibrescia.it
- L'incidente sulla Sp 237 - © www.giornaledibrescia.it
- L'incidente sulla Sp 237 - © www.giornaledibrescia.it
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.