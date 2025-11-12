Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValsabbia

Incidente tra tre auto a Barghe: interviene l’elisoccorso

Ubaldo Vallini
Lo scontro è avvenuto lungo la Sp237, in località San Gottardo. Nessuna delle persone coinvolte è in gravi condizioni
I tre veicoli coinvolti nello scontro - © www.giornaledibrescia.it
I tre veicoli coinvolti nello scontro - © www.giornaledibrescia.it
AA

Un incidente si è verificato intorno alle 7:30 di oggi, mercoledì 12 novembre, lungo la Sp237 in località San Gottardo a Barghe, coinvolgendo tre vetture.

La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, mentre i feriti sono stati soccorsi da due ambulanze partite da Vestone e Roè Volciano e dall’infermierizzata della Valle Sabbia. Sul posto sono intervenuti anche l’elisoccorso di Brescia, attivato dalla centrale operativa di Areu, e i Vigili del Fuoco.

Secondo le prime informazioni, nessuno dei coinvolti sarebbe in gravi condizioni. La Provinciale risulta al momento bloccata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incidente stradaleelisoccorsoBarghe
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario