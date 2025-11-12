Incidente tra tre auto a Barghe: interviene l’elisoccorso

Un incidente si è verificato intorno alle 7:30 di oggi, mercoledì 12 novembre, lungo la Sp237 in località San Gottardo a Barghe, coinvolgendo tre vetture.

La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, mentre i feriti sono stati soccorsi da due ambulanze partite da Vestone e Roè Volciano e dall’infermierizzata della Valle Sabbia. Sul posto sono intervenuti anche l’elisoccorso di Brescia, attivato dalla centrale operativa di Areu, e i Vigili del Fuoco.

Secondo le prime informazioni, nessuno dei coinvolti sarebbe in gravi condizioni. La Provinciale risulta al momento bloccata.