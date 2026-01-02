Incidente sulla 45 bis tra Limone e Campione: traffico bloccato

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 14.50, lungo la Ss 45 bis Gardesana occidentale, al chilometro 96, nel tratto compreso tra Limone sul Garda e la frazione tremosinese di Campione. Per cause in corso di accertamento, un furgone e un’autovettura si sono scontrati provocando il ferimento di due persone. Non sarebbero in gravi condizioni

Uno dei feriti è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo del furgone ed è stato estratto dai soccorritori con l’ausilio delle pinze idrauliche. Le operazioni di soccorso si sono rivelate complesse e hanno richiesto la chiusura totale della strada in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto sono intervenute due ambulanze per prestare le prime cure ai feriti, oltre ai carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente, e ai Vigili del Fuoco di Riva del Garda. La circolazione è rimasta bloccata per tutta la durata delle operazioni, causando pesanti disagi al traffico.