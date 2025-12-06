Giornale di Brescia
Incidente lungo la Ss42 a Esine: traffico in tilt e lunghe code

A scontrarsi sarebbero state due auto: diverse persone coinvolte ma nessuna rimasta ferita in modo grave
Un incidente lungo la Ss42 (foto d'archivio) - © www.giornaledibrescia.it
Un incidente lungo la Ss42 all’altezza di Esine sta causando forti disagi alla viabilità in valle, con code in entrambe le direzioni che dal paese arrivano fino a Darfo.

Dalle primissime informazioni pare che a scontrarsi siano state due auto: diverse le persone coinvolte, che al momento risulterebbero ferite in modo lieve. Pesanti invece le ripercussioni sul traffico, con i disagi che si estendono per oltre cinque chilometri. Sul posto il personale sanitario, i Vigili del fuoco e la Polizia stradale di Darfo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
incidentecodeEsineDarfo Boario Terme
