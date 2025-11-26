Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValsabbia

Incidente nella notte a Prevalle: coinvolti tre giovani

Erik Fanetti
Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che un’auto, con a bordo due minorenni e un 21enne, si sia schiantata contro il muro di un'abitazione senza coinvolgere altri veicoli
Un'ambulanza - Foto d'archivio © www.giornaledibrescia.it
Un'ambulanza - Foto d'archivio © www.giornaledibrescia.it
AA

Mancavano pochi minuti all’una della notte di oggi, mercoledì 26 novembre, quando, all’incrocio tra via Volta e via Leonardo da Vinci, in pieno centro a Prevalle, un’auto è rimasta coinvolta in un incidente.

La dinamica dello scontro è al vaglio della Polstrada di Iseo, ma dai primi rilievi sembrerebbe che la vettura si sia schiantata contro il muro di un’abitazione. A bordo c’erano tre giovanissimi: due minorenni di circa quindici anni e un 21enne.

I soccorsi

I soccorritori di Nuvolento e Bedizzole, insieme all’automedica di Gavardo, sono sopraggiunti in codice rosso, con il supporto dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Fortunatamente, una volta valutati, i ragazzi sono risultati meno gravi di quanto temuto e sono stati trasportati tra l’ospedale di Gavardo e la Poliambulanza di Brescia in condizioni non preoccupanti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incidentePrevalle
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario