Incidente nella notte a Prevalle: coinvolti tre giovani

Mancavano pochi minuti all’una della notte di oggi, mercoledì 26 novembre, quando, all’incrocio tra via Volta e via Leonardo da Vinci, in pieno centro a Prevalle, un’auto è rimasta coinvolta in un incidente.

La dinamica dello scontro è al vaglio della Polstrada di Iseo, ma dai primi rilievi sembrerebbe che la vettura si sia schiantata contro il muro di un’abitazione. A bordo c’erano tre giovanissimi: due minorenni di circa quindici anni e un 21enne.

I soccorsi

I soccorritori di Nuvolento e Bedizzole, insieme all’automedica di Gavardo, sono sopraggiunti in codice rosso, con il supporto dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Fortunatamente, una volta valutati, i ragazzi sono risultati meno gravi di quanto temuto e sono stati trasportati tra l’ospedale di Gavardo e la Poliambulanza di Brescia in condizioni non preoccupanti.