Incidente nella notte a Gussago: muore un uomo

Incidente mortale nella notte a Gussago. Poco prima di mezzanotte un uomo di 55 anni è morto dopo aver perso il controllo dell’auto che si è ribaltata sulla sp 19 poco prima della galleria di Ronco. Non risulterebbero altri veicoli coinvolti.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione fornita dai Carabinieri di Gardone Valtrompia intervenuti sul posto, l’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail e poi sbattendo contro degli alberi. Per l’impatto violento è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, morendo sul colpo. Il personale sanitario, allertato da un automobilista di passaggio, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sulla Sp 19 anche una squadra di Vigili del fuoco.