Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValsabbia

Motrice perde il carico, traffico rallentato verso la valle Sabbia

Erik Fanetti
L’incidente poco dopo le 9 all’altezza di Villanuova sul Clisi, lungo la Ss45ter. Si segnalano lunghe code a partire da Vobarno
La motrice nel sottopasso © www.giornaledibrescia.it
La motrice nel sottopasso © www.giornaledibrescia.it
AA

Nel sottopassaggio della Ss45ter, in territorio di Villanuova sul Clisi, poco dopo le 9 di oggi una motrice ha perso il rimorchio, causando pesanti disagi alla circolazione.

Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite, ma è certo che la Statale, collegamento diretto per la Valle Sabbia, risulta fortemente rallentata in entrambe le direzioni. Si segnalano lunghe code già a partire da Vobarno e dall’intersezione di Villanuova tra la 45bis e la 45ter.

La Statale è chiusa, in entrambi i sensi di marcia, per consentire le operazioni di rimozione del rimorchio. La viabilità è stata convogliata sulle strade secondarie.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
45terincidentemotriceVobarnoVillanuova sul Clisi
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario