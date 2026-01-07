Motrice perde il carico, traffico rallentato verso la valle Sabbia

Nel sottopassaggio della Ss45ter, in territorio di Villanuova sul Clisi, poco dopo le 9 di oggi una motrice ha perso il rimorchio, causando pesanti disagi alla circolazione.

Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite, ma è certo che la Statale, collegamento diretto per la Valle Sabbia, risulta fortemente rallentata in entrambe le direzioni. Si segnalano lunghe code già a partire da Vobarno e dall’intersezione di Villanuova tra la 45bis e la 45ter.

La Statale è chiusa, in entrambi i sensi di marcia, per consentire le operazioni di rimozione del rimorchio. La viabilità è stata convogliata sulle strade secondarie.