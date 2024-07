Finisce con la moto contro un Mercedes cabrio a Salò: paura per un 47enne

Nel pomeriggio di oggi c’è stato un incidente frontale tra un’auto e una moto in viale Landi, a Salò. Ad avere la peggio è stato il motociclista, poi ricoverato in Poliambulanza.

L’incidente si è verificato poco dopo le 17.15 di oggi, quando il motocilista, un 47enne residente a Roè Volciano che procedeva verso il centro di Salò in sella a una potente Honda Hornet, ha centrato in pieno un Mercedes cabrio che sopraggiungeva dalla direzione opposta e si apprestava a svoltare a sinistra per entrare nell’autosilo di viale Landi.

Il Mercedes contro cui è finita la moto a Salò

Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, ha attivato i soccorsi in codice rosso. Ma le condizioni del motociclista si sono poi rivelate meno gravi di quanto si pensasse e la missione è stata declassata a un codice giallo. Per il centauro si è comunque reso necessario il ricovero alla Poliambulanza di Brescia.

Sul posto l’auto medica, l’ambulanza dei volontari ANC di Roè Volciano e, per i rilievi, gli agenti della Polizia Locale di Salò.