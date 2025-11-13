Schianto in scooter a Desenzano, addio a Claudio Messena

L’incidente ieri sera all’altezza dello svincolo Lugana-San Martino della Battaglia. Residente a Lonato ma originario di Mazzano, l’uomo si stava recando al lavoro

Lo scooter rimasto a terra dopo lo schianto - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Cosa sia successo in quei drammatici secondi probabilmente non lo sapremo mai con certezza. Se si sia trattato di un malore o di una disattenzione è difficile dirlo, ma per ora gli inquirenti tendono a escludere il coinvolgimento di altri veicoli. La cosa certa è che quelli sono stati gli ultimi istanti di vita per Claudio Messena, 63 anni di Lonato. La caduta dallo scooter si è rivelata fatale, il violento schianto contro il guardrail non gli ha lasciato scampo. La moglie e i figli erano convin