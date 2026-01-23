Niardo, auto finisce contro un ostacolo: perde la vita 27enne

Hanno perso il controllo della macchina e sono andati a sbattere contro lo spigolo di una casa a Niardo, in via Brendibusio. Lo schianto non ha provocato alcun incendio, ma è costato la vita a un giovane del 1998.

Il giovane, residente a Cedegolo, si trovava in auto in compagnia di altre tre persone, nessuna delle quali sarebbe in pericolo di vita.

Al momento dell’arrivo dei soccorritori la vittima era in arresto cardiaco: inutili, purtroppo, i tentativi di rianimarlo. I rilievi sull’incidente sono in capo alla Polizia Stradale. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Breno e le unità di prima emergenza del 118 inviate da Areu.