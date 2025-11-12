Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

Desenzano, con lo scooter contro il guardrail: muore un 63enne

Simone Bracchi
L’incidente è avvenuto sulla Sp11 allo svincolo per San Martino della Battaglia: per l’uomo, Claudio Messena, non c’è stato nulla da fare
  • La moto uscita di strada sullo svincolo - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La moto uscita di strada sullo svincolo - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La moto uscita di strada sullo svincolo - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it
  • La moto uscita di strada sullo svincolo - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Un’altra tragedia sulle strade bresciane: un uomo di 63 anni, Claudio Messena è morto a Desenzano, sulla Sp11, dopo essere caduto dallo scooter su cui viaggiava. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia stradale di Desenzano, da poco intervenuti sul posto, ma stando alle prime informazioni l’uomo sarebbe andato a sbattere con il suo mezzo contro il guardrail allo svincolo per San Martino della Battaglia, chiuso per consentire i soccorsi.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, anche l’elisoccorso da Brescia, ma per il 63enne non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo. L’ennesimo morto sulle strade bresciane: da inizio anno è il 63esimo incidente mortale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incidentescootermortoincidente mortaleDesenzano
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario