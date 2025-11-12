Desenzano, con lo scooter contro il guardrail: muore un 63enne
Un’altra tragedia sulle strade bresciane: un uomo di 63 anni, Claudio Messena è morto a Desenzano, sulla Sp11, dopo essere caduto dallo scooter su cui viaggiava. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia stradale di Desenzano, da poco intervenuti sul posto, ma stando alle prime informazioni l’uomo sarebbe andato a sbattere con il suo mezzo contro il guardrail allo svincolo per San Martino della Battaglia, chiuso per consentire i soccorsi.
Sul posto è intervenuto il personale del 118, anche l’elisoccorso da Brescia, ma per il 63enne non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo. L’ennesimo morto sulle strade bresciane: da inizio anno è il 63esimo incidente mortale.
