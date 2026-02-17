Travolto al mercato, muore 86enne: donna indagata per omicidio stradale

Non ce l’ha fatta Giuseppe Bonetti, 86enne del Villaggio Prealpino investito venerdì mattina in via del Brolo a Brescia. L’uomo è morto sabato mentre veniva operato.

La donna che lo ha investito, e che dopo essersi fermata è ripartita senza lasciare le proprie generalità, si è presentata al comando della Polizia locale accompagnata da un avvocato e per ora è indagata per omicidio stradale.

Giuseppe Bonetti stava attraversando la strada sulle strisce nei pressi del mercato quando la vettura lo ha urtato. Sulle prime l’anziano era cosciente e si pensava che si trattasse solo di fratture alle gambe. Nelle ore successive il drammatico epilogo. La Procura ha disposto l’autopsia per capire le esatte cause del decesso.