Travolto al mercato, muore 86enne: donna indagata per omicidio stradale

Paolo Bertoli
La vittima è Giuseppe Bonetti, investito a Brescia mentre attraversava sulle strisce. La donna alla guida, inizialmente ripartita senza lasciare le generalità, si è poi presentata alla Locale
Il luogo in cui è stato investito l'86enne - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Non ce l’ha fatta Giuseppe Bonetti, 86enne del Villaggio Prealpino investito venerdì mattina in via del Brolo a Brescia. L’uomo è morto sabato mentre veniva operato.

La donna che lo ha investito, e che dopo essersi fermata è ripartita senza lasciare le proprie generalità, si è presentata al comando della Polizia locale accompagnata da un avvocato e per ora è indagata per omicidio stradale.

Giuseppe Bonetti stava attraversando la strada sulle strisce nei pressi del mercato quando la vettura lo ha urtato. Sulle prime l’anziano era cosciente e si pensava che si trattasse solo di fratture alle gambe. Nelle ore successive il drammatico epilogo. La Procura ha disposto l’autopsia per capire le esatte cause del decesso.

