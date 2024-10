Incidente lungo la Soncinese, morto 48enne di Orzinuovi

Tragedia della strada nel tardo pomeriggio, prima delle 18, lungo la Provinciale 498 all’altezza di Casalmorano. Vittima dell'incidente Aldo Milani, 48enne residente a Barco di Orzinuovi, che è uscito alla guida del suo autoveicolo dalla carreggiata e si è schiantato in un campo di mais lungo la Soncinese.

La ricostruzione

Sul posto il 118 e i Vigili del Fuoco ma i soccorsi sono stati vani. La ricostruzione della dinamica è stata affidata ai carabinieri di Soresina coi colleghi di Pizzighettone, che si sono nel frattempo occupati di deviare il traffico lungo la via Bergamo.

Il 48enne si stava dirigendo da Casalmorano in direzione di Soncino, terra di confine, per tornare a casa nel Bresciano. L’uomo ha improvvisamente perso il controllo, sterzando a tutta forza e invadendo la corsia opposta per schiantarsi contro il guardrail. Le protezioni hanno retto ma il veicolo, una Grande Punto, ha slittato per tutta la lunghezza della barriera per carambolare infine nei campi e proseguire la corsa altre decine di metri prima di fermarsi, incagliandosi nel terreno umido.

Alla scena, complice il fatto che si tratta di una delle strade più battute dagli autotrasportatori che ogni giorno compiono la tratta Cremona-Brescia-Bergamo, hanno assistito molti testimoni che hanno immediatamente chiamato il numero d’emergenza. Ci sono voluti pochi istanti prima che si precipitassero sul posto Arma, personale medico e pompieri. Immediati i tentativi di rianimazione ma non c'è stato nulla da fare. L’ipotesi più accreditata, al momento e valutando il contesto, è che si sia trattato di un malore fatale alla guida.

La vittima

Aldo aveva dedicato la sua vita alla musica e agli amici. Lo chiamavano tutti «Il buon Aldo». Frequentava Soncino, borgo gemello sull’Oglio da sempre, prima per i corsi di musica latino-americana e poi come affermato dj. La notizia ha preso a circolare rapidamente ieri sera e, in breve tempo, centinaia di cuori si sono spezzati.

Prima il dolore, poi la malinconia, infine il ricordo: «Si tratta forse di una delle persone più buone che abbia mai conosciuto. Sempre sorridente, sempre alla mano, tranquillo, dolce, disponibile e di grandissima compagnia. Non doveva succedere...». Cambia l’ordine delle parole ma non il concetto e la sostanza nei racconti di chi ha avuto la fortuna di conoscere Milani.

Da fissare la data dell’estremo saluto nella parrocchiale della Capitale della Bassa. Orzinuovi e Soncino, nel frattempo, restano attonite e sconvolte.