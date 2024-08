In auto fuori strada, muore il chirurgo Cristiano Huscher

In un incidente stradale a Isernia oggi pomeriggio lungo la statale 85 Venafrana, in Molise, è morto il noto chirurgo oncologo Cristiano Huscher, bergamasco di origine ma per anni in servizio al Sant’Orsola e all’ospedale di Esine, quindi nominato primario al San Pio di Benevento.

Huscher, che ha una figlia oncologa che lavora in Poliambulanza a Brescia, è deceduto dopo esser stato trasportato in gravissime condizioni al Pronto soccorso dell’ospedale Veneziale di Isernia.

Da quanto è emerso in un primo momento il medico era a bordo della sua Mini Cooper quando, per cause al vaglio, l’auto è finita fuori strada, senza coinvolgere altri mezzi. La vettura è rimasta incastrata dietro al guard rail e per liberare il medico sono intervenuti i vigili del fuoco. L’ambulanza del 118 ha trasportato il chirurgo a i Isernia in codice rosso, ma il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l’arrivo in ospedale.

Chi era

Huscher, 74 anni, dopo esser stato impiegato come medico a Brescia e in Vallecamonica, è stato direttore di Chirurgia generale e oncologica nel nosocomio di via Pacevecchia: nel 2018 diede l’addio alla struttura. Amato dai suoi pazienti, vanta un curriculum medico professionale rilevante. Pioniere della chirurgia mininvasiva e laparoscopica, soprattutto addominale, è stato il primo in Italia a usare il bisturi a ultrasuoni e sistemi robotici.

Nato nella Bergamasca, ottenne l’abilitazione ad esercitare nel 1975 nell’università di Modena. Dall’anno successivo lavorò al Sant’Orsola Fatebenefratelli di Brescia. In città abitava in via Sanson. La sua carriera lo ha portato a essere primario dell’ospedale «Veneziale» di Isernia.