Incidente in via San Giovanni Bosco in città: quattro feriti

Una rotatoria molto criticata, più volte al centro di polemiche per incidenti di varia entità. Come quello accaduto questa sera tra due auto che ha fatto contare quattro persone ferite.

È l'intersezione tra via San Giovanni Bosco, via Corsica e via Cefalonia. Due auto si sono scontrate e nell'urto quattro persone sono quindi rimaste ferite, tanto da richiedere oltre ai mezzi di soccorso anche l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Brescia e della Polizia locale.

In più occasione si è discusso di questa rotatoria: il suo disegno e la collocazione degli assi di ingresso pone diverse problematiche a cui ovviamente si aggiunge il tema della velocità e del traffico intenso in entrata e uscita dalla città.