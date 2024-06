Incidente in Tangenziale Ovest, traffico congestionato verso il lago di Garda

Un tamponamento tra auto ha mandato in tilt la circolazione sulla Tangenziale Ovest in direzione lago di Garda. In particolare l’incidente si è registrato dopo Ponte Crotte. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Locale di Brescia e una squadra di vigili del fuoco.

Per dare corso alle operazioni di soccorso e di sgombero della carreggiata è stato necessario bloccare la circolazione. Il passaggio regolare delle auto è ripreso intorno alle 18.30.

Inevitabile, vista anche l’ora di punta, la formazione di lunghe code.