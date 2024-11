Incidente in moto a Orzinuovi, gravemente ferito un 18enne

Ha superato su una motocicletta una fila di auto in coda lungo la Sp11 nei pressi di Fenile Salnitro Sopra, ma quando una delle vetture ha svoltato alla sua sinistra il motociclista non è riuscito ad evitare l’impatto. Un ragazzo indiano è rimasto così gravemente ferito nello schianto nel territorio di Orzinuovi ed ora versa in gravi condizioni.

L’urto

Secondo alcuni testimoni, nell’urto violento con la macchina il giovane straniero avrebbe riportato delle serie ferite ad una gamba.

Pur essendo rimasto per tutto il tempo cosciente è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. I medici si sarebbero al momento riservati la prognosi. Non sarebbe in pericolo di vita.