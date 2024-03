Incidente in Maddalena, quattro feriti lievi e strada chiusa per qualche ora

Quattro feriti lievi e strada verso la Maddalena chiusa per qualche ora. È questo il bilancio dell’incidente tra due auto avvenuto in via San Gottardo a Brescia poco prima delle 13.

Le vetture, una che saliva l’altra che scendeva, si sono scontrate e un veicolo è finito contro un palo di cemento della luce e lo ha danneggiato.

Fortunatamente le conseguenze per le persone coinvolte (cinque in totale) sono state lievi, con cinque contusi leggeri. Sul posto la Polizia locale e i Vigili del fuoco, oltre al personale sanitario.