Incidente in Brebemi, 5 persone coinvolte ma nessun ferito grave

L'autostrada Brebemi è chiusa nel tratto tra Travagliato Est e Travagliato Ovest, in direzione Milano, a causa di un incidente, dalla conseguenze per fortuna non gravi, che ha coinvolto due vetture che si sono ribaltate. Per permettere di soccorrere le cinque persone coinvolte però è stato necessario bloccare il passaggio dei veicoli per favorire l'accesso delle ambulanze. Lunghe code si sono immediatamente create fino all'innesto con la tangenziale sud.