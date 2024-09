Incidente in A4 tra Rovato e Palazzolo: disagi alla viabilità

Un incidente ha complicato la serata lungo l'autostrada A4 tra i caselli di Rovato e Palazzolo, in direzione di Milano. Un pulmino e un autoarticolato sono entrati in collisione per quello che risulterebbe essere un tamponamento. Pesanti le conseguenze, in particolare per l'uomo che era al volante del piccolo pullman, del quale era fortunatamente unico occupante: per liberarlo dalle lamiere del veicolo su cui viaggiava si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco volontari di Chiari.

Per consentire i soccorsi - oltre che dei pompieri del personale sanitario inviato dalla sala operativa del 118 - si è imposta la chiusura temporanea della tratta autostradale fra Rovato e Palazzolo. In breve si è formata una coda di circa 1 km.