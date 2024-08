Incidente in A4 tra Rovato e Ospitaletto, ferita una donna

Momenti di paura lungo la A4 in direzione Verona dove un’auto è uscita di strada tra i caselli di Rovato e Ospitaletto a causa dello scontro con un’altra vettura. Fortunatamente le persone a bordo sono rimaste ferite in modo non preoccupante.

Per cause in corso di accertamento dalla Polizia Stradale uno dei due mezzi, sul quale viaggiavano due uomini, è finito fuori carreggiata, all'altezza della frazione Ca del Diaol. I due occupanti sono usciti in maniera autonoma. Mentre la donna al volante del secondo mezzo è rimasta incastrata nell’abitacolo. Grazie all’intervento dei Vigili del fuoco è stato possibile liberarla dalle lamiere. Per tutto il tempo dell’intervento la ferita è rimasta cosciente. Sull’autostrada i tecnici hanno ritenuto di chiudere una sola corsia nel senso di marcia per permettere di eseguire gli interventi in sicurezza.