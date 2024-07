Incidente in A4: code tra Desenzano e Sirmione

Un incidente in A4 ha provocato importanti rallentamenti in direzione Milano. Lo scontro (tra più veicoli) è avvenuto poco oltre il casello di Desenzano. Al momento non è chiara la dinamica, ma le tre persone coinvolte non avrebbero riportato ferite gravi: due sono state trasportate all’ospedale di Desenzano in codice verde, l’altra a Castiglione in codice giallo.

Le code in quel tratto hanno raggiunto i sei chilometri di lunghezza per almeno un paio di ore, poi progressivamente la circolazione è tornata alla normalità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Desenzano del Garda, i Vigili del fuoco di Brescia e la Polizia stradale di Verona Sud.