Incidente in A4, code di nove chilometri sul Garda

Un incidente avvenuto in A4 all’altezza di San Martino della Battaglia sta causando code di 9 chilometri in autostrada, in direzione Milano.

Il tamponamento è avvenuto poco prima delle 18 al km 251 e ha intasato il traffico nel tratto fino a Peschiera.

Non si hanno ancora informazioni sulla dinamica ma sarebbero coinvolte almeno quattro persone.