Incidente in A21, coda di due chilometri verso Brescia

Un incidente in A21 sta provocando code all’altezza di Pontevico, in direzione Brescia. Nello scontro avvenuto poco prima delle 9 è coinvolto un mezzo pesante. Da quanto riporta il sito dell’Agenzia regionale per le emergenze non ci sono feriti.

L’incidente sull’autostrada Piacenza-Brescia è avvenuto al chilometro 210+300 tra Pontevico e Manerbio. Stando alle informazioni pubblicate sul sito Autovia Padana, la coda lunga due chilometri si è fermata nel tratto fra Cremona e Manerbio.