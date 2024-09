Incidente in galleria lungo la Sp510 a Iseo, la strada è stata riaperta

Un incidente è avvenuto poco prima delle 14 lungo la Sp510 all’altezza di Iseo, in corrispondenza della galleria Pianzole.

Ancora non si hanno notizie certe sulle condizioni degli automobilisti coinvolti (parrebbe che le persone coinvolte non siano gravi). fatto sta che la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli rimasti in mezzo alla carreggiata. Sul posto il personale sanitario, i Vigli del fuoco e la Polizia locale.

È stata riaperta dopo circa un’ora e mezza.