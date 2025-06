Incidente in galleria a Marone: un morto

Drammatico incidente sulla sp 510 nella galleria San Carlo a Marone: Simone Turla, 29enne di Marone, è morto nello scontro tra un mezzo pesante e altri due veicoli. Sul posto stanno intervenendo i mezzi di soccorso: oltre alle ambulanze è stato inviato anche l'elisoccorso.

Forti i disagi alla circolazione. La strada è rimasta chiusa per diverse ore, in modo consentire la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione dei veicoli coinvolti. Nel tardo pomeriggio è stata riaperta. Sul posto anche una squadra di Vigili del fuoco.

Incidente a Marone, la rimozione dei veicoli

«Esprimo le mie più sentite condoglianze ai famigliari del ragazzo scomparso in un tragico incidente nel Bresciano. Una tragedia che ci colpisce tutti – sottolinea Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile –. Un incidente le cui dinamiche sono ancora da chiarire e spero che le forze dell’ordine facciano luce al più presto; mi auguro che le altre persone coinvolte possano guarire in tempi brevi. Ringrazio tutti i soccorritori che sono intervenuti in maniera repentina e con grande impegno. Resta la grande tristezza per la scomparsa di una giovane vita».