Frontale a Gottolengo: tre feriti, uno in elisoccorso al Civile

Roberto Manieri
L’incidente è avvenuto poco dopo le 14. Le altre due persone coinvolte sono state assistite alla Poliambulanza
Le vetture coinvolte - © www.giornaledibrescia.it
Le vetture coinvolte - © www.giornaledibrescia.it
Incidente frontale tra due auto a Gottolengo, poco dopo le 14. Tre i feriti estratti dalle vetture: tra questi due fratelli, uno dei quali è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Civile. Gli altri due, invece, sono stati assistiti alla Poliambulanza.

I rilievi sono in capo ai carabinieri di Gambara, coadiuvati dagli agenti della Polizia Locale di Gottolengo.

