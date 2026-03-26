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Incidente frontale alla Fascia d’Oro di Montichiari, ci sono feriti

Lo scontro tra due auto e un autocarro. La strada è rimasta chiusa per consentire i rilievi
Elisoccorso - Foto di archivio © www.giornaledibrescia.it
Elisoccorso - Foto di archivio © www.giornaledibrescia.it
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Grave incidente questa mattina lungo la Sp237 a Montichiari, all’altezza della Fascia d’Oro. Secondo le prime informazioni, due auto e un autocarro si sono scontrati frontalmente. Sul posto stanno intervenendo i soccorritori, almeno due i feriti gravi.

La strada è stata temporaneamente chiusa, pesanti le ripercussioni sul traffico.

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