Si ribalta con l’escavatore a Nave: interviene l’elisoccorso

Si è ribaltato con un escavatore mentre eseguiva dei lavori in località Monteclana a Nave. Rimasto incastrato nella cabina, ha chiamato il 112 per chiedere soccorso. Dopo qualche decina di minuti alcuni escursionisti che passavano lungo un sentiero vicino al luogo di lavoro dell'uomo hanno sentito gridare e chiedere aiuto e si sono avvicinati al mezzo.

Hanno così trovato il cinquantenne ferito e lo hanno assistito sino all'arrivo degli uomini del 118 e dei Vigili del fuoco. Il luogo dell'incidente è impervio e questo ha reso difficoltose le operazioni di soccorso che sono ancora in corso. Sul posto anche l'elisoccorso per il trasporto del ferito in ospedale.