Incidente con un’auto a Chiari, grave un motociclista 40enne

Un motociclista di 40 anni è grave in ospedale dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale che si è verificato a Chiari. La moto da strada stava percorrendo il tratto di Statale 11 che in quella porzione prende il nome di via Milano quando, per cause che sono ancora al vaglio della Polizia Locale, si è scontrata con la vettura su cui viaggiavano un uomo e un bambino di 5 anni.

L'impatto è stato molto violento e il motociclista è stato sbalzato per diversi metri. Immediatamente sono intervenuti i soccorsi e l'uomo è stato trasferito in codice rosso al vicino ospedale di Chiari. Più lievi le conseguenze per il bimbo, comunque ferito dalle schegge dei finestrini, anche lui è stato portato in pronto soccorso.