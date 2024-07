Scontro tra un’auto dei carabinieri e un furgoncino in via Oberdan

Violento scontro tra un’auto dei carabinieri e un furgoncino all’incrocio semaforico tra via Oberdan e via Stretta in città: fortunatamente nessuna delle tre persone coinvolte ha riportato gravi ferite, nonostante il furgone abbia finito la corsa ribaltato sul fianco e la Tonale del Radiomobile abbia riportato danni evidenti.

Distrutto completamente anche un semaforo.

Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco anche perché il conducente del furgone, appena uscito dal negozio e diretto verso via Stretta, è dovuto uscire dal vetro del parabrezza perché incastrato nell'abitacolo. Stando alle prime ricostruzioni, la macchina dei carabinieri, a velocità sostenuta con le sirene, si stava recando su intervento.

La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia locale.