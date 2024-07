Incidente in un cantiere a Rovereto, morto operaio di Brescia

Un operaio bresciano di 48 anni è morto in un incidente in un cantiere a Noriglio, frazione di Rovereto, in Trentino, dove stava lavorando per conto di un'azienda del Bresciano.

Secondo la ricostruzione de L’Adige, l’uomo, di origine marocchina e residente a Barbariga, è stato travolto da alcuni pannelli di legno prefabbricati. Il lavoratore si trovava sul solaio al primo piano mentre un’autogru stava scaricando le pareti: il carico si sarebbe rovesciato investendolo in pieno. Il 48enne è morto sul colpo.

La chiamata ai soccorsi è arrivata verso le 10.30.