Scontro tra bici e scooter a Iseo: ferita una 17enne

Violento frontale tra una bici e uno scooter a Iseo: ad avere la peggio è stata la ciclista 17enne, trasportata in codice rosso al Civile a bordo dell’elisoccorso.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 15 in via Bonomelli, la strada che porta a Polaveno.

Stando alle prime ricostruzioni degli agenti della Polstrada di Iseo, la 17enne stava scendendo verso il paese, mentre il motociclista procedeva nella direzione opposta. Lo scontro sarebbe avvenuto nelle vicinanze della pista ciclabile, ma la dinamica esatta è ancora tutta da ricostruire.

La ragazza, che non dovrebbe essere in pericolo di vita, era cosciente, ma non rispondeva in maniera corretta alle domande dei soccorritori. Il motociclista è stato, invece, trasportato in codice giallo all'ospedale di Iseo.