Brescia, incidente tra un’automobile e una pattuglia dei carabinieri
È successo questa mattina tra via Del Franzone e via Albertano da Brescia: non si registrano feriti gravi
Lo scontro tra auto - © www.giornaledibrescia.it
Scontro tra un’auto e una pattuglia dei carabinieri, nell’incidente non si registrano feriti gravi. È successo questa mattina, a Brescia, tra via Del Franzone e via Albertano da Brescia, all’altezza dell'incrocio con via Cucca.
La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia locale, ma stando ai danni delle auto la Ford Fiesta avrebbe colpito l’auto dei carabinieri sul fianco sinistro.
