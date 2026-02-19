Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Brescia, incidente tra un’automobile e una pattuglia dei carabinieri

Simone Bracchi
È successo questa mattina tra via Del Franzone e via Albertano da Brescia: non si registrano feriti gravi
Lo scontro tra auto - © www.giornaledibrescia.it
Lo scontro tra auto - © www.giornaledibrescia.it
AA

Scontro tra un’auto e una pattuglia dei carabinieri, nell’incidente non si registrano feriti gravi. È successo questa mattina, a Brescia, tra via Del Franzone e via Albertano da Brescia, all’altezza dell'incrocio con via Cucca.

La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia locale, ma stando ai danni delle auto la Ford Fiesta avrebbe colpito l’auto dei carabinieri sul fianco sinistro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incidentescontro tra autocarabinieriBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario