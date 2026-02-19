Brescia, incidente tra un’automobile e una pattuglia dei carabinieri

Scontro tra un’auto e una pattuglia dei carabinieri, nell’incidente non si registrano feriti gravi. È successo questa mattina, a Brescia, tra via Del Franzone e via Albertano da Brescia, all’altezza dell'incrocio con via Cucca.

La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia locale, ma stando ai danni delle auto la Ford Fiesta avrebbe colpito l’auto dei carabinieri sul fianco sinistro.