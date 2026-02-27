Giornale di Brescia
Incidente tra due auto in via Solferino: traffico in tilt

Simone Bracchi
Nello scontro, la dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale, sono rimasti coinvolti i due conducenti. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Notevoli invece i disagi alla viabilità
Loading video...
Soccorsi per l'incidente in via Solferino
Incidente tra due auto in via Solferino a Brescia, all'altezza del cavalcavia Kennedy. Nello scontro, la dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale, sono rimasti coinvolti i due conducenti dei veicoli, si tratta di una Bmw e una Mercedes.

  • L'incidente tra via Solferino e il cavalcavia Kennedy - © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente tra via Solferino e il cavalcavia Kennedy
Le condizioni dei feriti non sarebbero particolarmente gravi. L'incidente ha causato, invece, notevoli disagi alla viabilità: chiuso il tratto di via Kennedy in direzione di Brescia Due.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

  3. Ricarica la pagina se necessario