Incidente a Urago d’Oglio: 26enne operato d’urgenza al Civile

Simone Bracchi
Scontro tra due auto lungo la Sp11. Sull’altro veicolo viaggiava un 19enne, trasportato in codice giallo alla Poliambulanza
  • L'incidente a Urago d'Oglio
    L'incidente a Urago d'Oglio - © www.giornaledibrescia.it
Grave incidente tra due aiuto questa mattina, poco prima delle 6, sulla Sp11 a Urago d’Oglio. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 26 anni che è stato trasportato in gravi condizioni al Civile, dove è stato operato per un trauma addominale. 

Sull’altra auto viaggiava un 19enne che è stato trasportato in codice giallo alla Poliambulanza. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Chiari e la Polizia stradale di Salò per i rilievi.

Argomenti
incidenteUrago d'Oglio
  3. Ricarica la pagina se necessario