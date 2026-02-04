Incidente a Urago d’Oglio: 26enne operato d’urgenza al Civile

Grave incidente tra due aiuto questa mattina, poco prima delle 6, sulla Sp11 a Urago d’Oglio. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 26 anni che è stato trasportato in gravi condizioni al Civile, dove è stato operato per un trauma addominale.

Sull’altra auto viaggiava un 19enne che è stato trasportato in codice giallo alla Poliambulanza. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Chiari e la Polizia stradale di Salò per i rilievi.