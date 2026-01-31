Scontro tra un’auto e una moto: due ragazzi feriti in via Volturno
Due ragazzi, rispettivamente di 17 e 18 anni, sono stati trasferiti in Poliambulanza in condizioni serie dopo lo scontro in cui sono rimasti coinvolti in via Volturno in città pochi minuti dopo mezzogiorno. I due erano in sella ad uno scooter diretti da Sant’Anna verso il centro.
Forse per evitare un’auto che ha rallentato o forse durante un tentativo di sorpasso, i due si sono scontrati con la Ford di un 61enne della città e sono finiti contro uno degli alberi che costeggia il viale.
Le operazioni
Per soccorrerli è stato necessario l’intervento di due ambulanze oltre che dell’automedica. I ragazzi sono comunque sempre rimasti coscienti.
Sul posto per i necessari rilievi e per ricostruire nel dettaglio l’accaduto è intervenuta la Polizia Locale di Brescia.
