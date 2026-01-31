Giornale di Brescia
Scontro tra un’auto e una moto: due ragazzi feriti in via Volturno

L’incidente pochi minuti dopo mezzogiorno. La Locale al lavoro per ricostruire la dinamica, forse un sorpasso all’origine dello scontro.
Lo scooter dei ragazzi coinvolti nell'incidente
AA

Due ragazzi, rispettivamente di 17 e 18 anni, sono stati trasferiti in Poliambulanza in condizioni serie dopo lo scontro in cui sono rimasti coinvolti in via Volturno in città pochi minuti dopo mezzogiorno. I due erano in sella ad uno scooter diretti da Sant’Anna verso il centro.

Forse per evitare un’auto che ha rallentato o forse durante un tentativo di sorpasso, i due si sono scontrati con la Ford di un 61enne della città e sono finiti contro uno degli alberi che costeggia il viale.

I soccorsi ai feriti
Le operazioni 

Per soccorrerli è stato necessario l’intervento di due ambulanze oltre che dell’automedica. I ragazzi sono comunque sempre rimasti coscienti.

Sul posto per i necessari rilievi e per ricostruire nel dettaglio l’accaduto è intervenuta la Polizia Locale di Brescia.  

Argomenti
incidente stradaleautomotoBrescia
