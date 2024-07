Incidente in via Goldoni: motociclista in ospedale in codice rosso

Incidente tra un’auto e una moto a Brescia, in via Carlo Goldoni. Lo scontro è avvenuto all’incrocio con via della Musia, dove l’autovettura - proveniente da Botticino - stava svoltando.

Sul posto un’ambulanza e un’automedica. Le due persone coinvolte sono state trasportate in Poliambulanza: in codice rosso il motociclista, un 27enne che sarebbe però sempre rimasto cosciente, in codice verde invece l’automobilista.