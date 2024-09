Finisce con l’auto in un canale a Calcinato: soccorsa 21enne

I Vigili del fuoco l’hanno trovata dentro la sua auto, che era finita in un canale. È successo poco dopo le 6 di questa mattina in via Duca degli Abruzzi, a Calcinato.

Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente, ma la ragazza di 21 anni è stata soccorsa da due squadre inviate da Brescia con un’autogrù. Era ferita ma cosciente ed è stata portata in ospedale a Desenzano del Garda in codice giallo.