Incidente ad Anfo lungo la 237 del Caffaro, quattro persone coinvolte

Grave incidente nel pomeriggio di oggi ad Anfo, lungo la Strada statale 237 del Caffaro, poco prima delle 16. Il violento impatto è avvenuto all’uscita della galleria dei Tre Capitelli, in direzione del centro abitato.

Secondo una prima ricostruzione, una donna alla guida di un'utilitaria – con una passeggera a bordo – che viaggiava in direzione del Trentino avrebbe perso il controllo a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, invadendo la corsia opposta e scontrandosi frontalmente con un furgone che procedeva in senso contrario.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte quattro persone. Ad avere la peggio è statala passeggera dell’utilitaria, colpita proprio sul suo lato, completamente sventrato. Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito: ma non è in pericolo di vita.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti con tempestività i volontari delle ambulanze di Odolo e Ponte Caffaro, gli equipaggi di auto infermierizzata e medicalizzata, oltre ai Vigili del Fuoco di Storo, giunti in supporto dalla vicina provincia autonoma di Trento.

In un primo momento era stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza da Bergamo, ma il velivolo è stato poi fatto rientrare, probabilmente a causa delle condizioni meteo non favorevoli.

I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono stati affidati agli agenti della Polizia locale della Valle Sabbia, intervenuti sul posto per i dovuti accertamenti.

Il traffico lungo la statale ha subito rallentamenti per tutta la durata dei soccorsi e dei rilievi.