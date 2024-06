Incidente alla pista motocross Gambara, ferito un 30enne

Un 30enne è stato portato in ospedale in codice rosso dopo essere caduto dalla moto mentre si trovava alla pista di motocross Gambara, a Remedello, poco prima di mezzogiorno.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, ma a quanto risulta il motociclista non sarebbe in pericolo di vita. Nonostante la gravità di alcune ferite infatti il 30enne era cosciente quando sono arrivati i soccorsi.

L’eliambulanza lo ha portato all’ospedale di Cremona.