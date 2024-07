Incidente alla caserma Papa, traffico in tilt sulla tangenziale Ovest

Un’auto e una moto con in sella due persone si sono scontrate poco dopo le 18 all’incrocio tra via Franchi e la tangenziale Ovest, all’altezza della caserma Papa.

Non si registrano feriti gravi, ad avere la peggio sono state le due persone in sella alla due ruote. Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Brescia per i rilievi e per gestire il traffico congestionato non solo lungo la tangenziale e via Franchi, ma anche su Ponte Crotte in ingresso nel quartiere di Urago Mella.